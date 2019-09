Torcedor se destaca como 'VAR da galera' em vitória do Flamengo

Um torcedor do Flamengo chamou a atenção pela fantasia e pelo carisma que demonstrou na partida desta quarta-feira, 21/08, em que o rubro-negro enfrentou o Internacional pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã: usando a criatividade, se fantasiou de VAR e imitou o papel do árbitro na arquibancada.

O torcedor divertiu seus colegas de arquibancada mostrando os cartões amarelo e vermelho e, por vezes, colocando a mão no fone que usava na orelha, como se falasse com outros membro da equipe de arbitragem.

Ele divertiu até Galvão Bueno, que narrou a partida pela Rede Globo. Antes mesmo da partida acabar, já circulavam figurinhas com a imagem dele nos grupos de whatsapp.

Linda homenagem da torcida do Flamengo ao José Roberto Wright, um dos maiores ídolos da história do time pic.twitter.com/QIM7GS31eE — LUAN QUE NÃO É SANTANA (@17_210EOD) August 22, 2019

E o VAR da galera não foi o único: teve torcedor fantasiado de Chapolin, teve quem levou uma mala de dinheiro falso com as fotos de Messi e Cristiano Ronaldo e provocações a Guerrero, hoje no Inter.

E o torcedor do Flamengo com uma mala de dinheiro e as fotos de Cristiano Ronaldo e Messi! HAUAHAUAHAUAAHUAAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUAHUAAHUAAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUAHAUA Eu amo essa torcida! pic.twitter.com/dFwmPbe62a — Brian Rocha (@briankovic) August 22, 2019

O VAR da galera e os outros flamenguistas com certeza saíram felizes do Maracanã: com dois de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Internacional por 2 a 0 e saiu na frente nas quartas de final da Libertadores. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 28/08, no Beira-Rio.