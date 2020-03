Torcedor sugere que jogadoras deveriam lavar louça e Palmeiras responde

O Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Após o jogo, o clube divulgou o resultado da partida em suas redes sociais e um dos torcedores sugeriu que as jogadoras deveriam estar lavando louça ao invés de jogar futebol.

"Enquanto isso na cozinha...", escreveu um dos internautas ao publicar a foto de uma pia com louças para sujas. Na sequência, o Palmeiras respondeu: "Tem muita louça suja aí, hein? Limpa tudo isso antes de assistir ao próximo jogo das Palestrinas e aplaudir de pé nossas profissionais. Afinal, o Palmeiras é de todos, e a vitória delas é nossa também".

Digitando com os pés porque com as mãos estou aplaudindo a resposta do Palmeiras!

SENSACIONAL! pic.twitter.com/dbfAxszJmM — Murilo Dias (@mmurilodias) March 16, 2020