Torcedores chineses lotam hotel para ter vista para os jogos da liga

Torcedores chineses encontraram um jeito diferente e inusitado de acompanharem as partidas de seus clubes do coração. Já que os jogos serão disputados com os portões fechados na liga local, eles decidiram se hospedar em um hotel próximo a um dos estádios que sediará algumas partidas. O motivo do sacrifício é que algumas das janelas do prédio têm vista para o gramado.

Na última segunda-feira, os torcedores do Shangai SIPG e do Tianjin Teda lotaram o Sports International Hotel, em Kunshan, para acompanharem o confronto entre ambas as equipes. Posicionados na janela de seus quartos, os torcedores gritavam o mais alto que podiam para serem ouvidos pelos jogadores.

"Eles nos ouviram claramente", disse Sam Wang, torcedor do Tianjin Teda, que estava no hotel, à agência AFP. "Eles nos cumprimentariam após a partida, mas o árbitro os deteve", completou.

Segundo Wang, o preço dos quartos dispara nos dias de jogo. Normalmente, a diária mais cara custa cerca de 450 yuan (R$ 332), mas quando há confrontos no estádio o valor sobe para 800 yuan (R$ 590). Mesmo assim, já não há mais vagas no hotel neste próximo domingo, dia em que o SIPG, de Hulk e Oscar, volta aos gramados contra o Hebei China Fortune, de Ricardo Goulart.

Segundo a imprensa local, a organização do futebol chinês tomará medidas para que isso não seja replicado em outros hotéis próximos aos estádios do país. A competição nacional no país que registrou o primeiro caso de covid-19 no mundo foi iniciada com cinco meses de atraso e segue um rígido protocolo de segurança.