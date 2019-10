Torcedores comemoram Dia do Flamenguista nas redes sociais; entenda

O Dia do Flamenguista é comemorado nesta segunda-feira e a data foi escolhida em homenagem ao padroeiro do clube, São Judas Tadeu, santo protetor das causas impossíveis.

O Dia do Flamenguista, não por acaso, é comemorado no dia do nosso padroeiro, São Judas Tadeu! Assim como a Nação, está sempre ao lado do Mengão! #VistaSeuManto pic.twitter.com/4BKh1PINb2 — Flamengo (@Flamengo) October 28, 2019

O clube postou em seu perfil no Twitter um vídeo narrado pelo técnico Jorge Jesus, mostrando que não há nada igual a ser flamenguista. A publicação incentiva os torcedores a vestirem a camisa do time neste dia 28 de outubro. "É dia de vestir o manto. Criar um mar rubro-negro no Brasil e exibir a nossa pele. Vamos mostrar o nosso escudo e nossas cores, e deixar este país ainda mais bonito.", diz o técnico do Flamengo na postagem.

É diferente de tudo. Não tem nada igual! Segunda-feira, dia 28 de outubro, é o dia do Flamenguista! Vamos criar um mar rubro-negro no Brasil e exibir nossa pele! Vamos sair com o Manto Sagrado e tomar o mundo de vermelho e preto! #VistaSeuManto pic.twitter.com/r2pyeZycEQ — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2019

De acordo com o clube, a data faz parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro desde 2007, quando o então prefeito César Maia sancionou o "Dia do Torcedor Flamenguista". A lei teve autoria do vereador Jorge Mauro.

Confira algumas postagens da torcida:

Alguns escolheram odiar o Flamengo, mas a grande maioria veio ao mundo amando esse clube. O que não muda é que, ao final do dia, TODOS vivem de Flamengo. Sorte de quem faz parte dessa Nação. Um bom #DiaDoFlamenguista a todos nós e que todas as glórias que merecemos cheguem! pic.twitter.com/5mtWAXefYM — Zizinho (@mestrezizacrf) October 28, 2019