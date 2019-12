Torcedores criticam premiação sem Rodrigo Caio e Pablo Marí: 'Palhaçada'

Os vencedores do prêmio Bola de Prata, entregue pela ESPN, foram divulgados nesta segunda-feira. Na lista, dominada pelo Flamengo, com sete jogadores, também entraram representantes do Santos e do Palmeiras. Nas redes sociais, torcedores reclamaram dos escolhidos.

A principal reclamação dos torcedores foi a ausência de Rodrigo Caio e Pablo Marí. "Eles jogaram tênis em 2019", questionou um dos internautas. A dupla de zaga foi superada por Lucas Veríssimo e Gustavo Gómez. Os internautas claramente não aceitaram a escolha.

SELEÇÃO ESCALADA! ??? Com domínio do #Flamengo e duplas de #Santos e #Palmeiras, a seleção dos melhores do Brasileirão 2019 no Prêmio Bola de Prata Sportingbet está formada! Veja mais aqui ?? https://t.co/W3vy92c6iB#BolaDePrataESPN #ad @Sportingbet_tv pic.twitter.com/b1pEzziO46 — Mundo ESPN (@ESPNagora) December 9, 2019

O prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro ficou com o Goiás, e o Prêmio espnW com o Corinthians. A seguir, veja a seleção da Bola de Prata:

Goleiro: Diego Alves (Flamengo)

Lateral-direito: Rafinha (Flamengo)

Zagueiro: Lucas Veríssimo (Santos)

Zagueiro: Gustavo Gómez Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Jorge (Santos)

Volante: Willian Arão (Flamengo)

Volante: Gérson (Flamengo)

Meia: Arrascaeta (Flamengo)

Atacante: Dudu (Palmeiras)

Atacante: Bruno Henrique (Flamengo)

Atacante: Gabriel (Flamengo)

Técnico: Jorge Jesus (Flamengo)

Confira a repercussão:

everton ribeiro, pablo marí e rodrigo caio devem ter jogado basquete esse ano — lena (@barcelonacrf) December 9, 2019

Rodrigo Caio Mari Campeões Brasileiros e da América, aí me vem esse Gomez kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/DMce7kmrFJ — RubroNegro81 (@Rubronegro_81) December 9, 2019

RODRIGO CAIO E PABLO MARÍ FORA DA SELEÇÃO DO BRASILEIRÃO É UMA VERGONHA RIDÍCULOS ????????? pic.twitter.com/Ehhej5IeaX — Meu Flamenga~o ¹8?5 (@meufIamengao) December 9, 2019

Era pra ter pelo menos um jogadpr do Flamengo nessa zaga, ou o Rodrigo Caio ou o Gustavo Henrique ou o Pablo Marí — BI DA AMÉRICA E HEPTA CAMPEÃO (@PoetasFla) December 9, 2019

Rodrigo Caio e Pablo Mari disparados os melhores zagueiro do brasileirão, quem discordar não entende de futebol. — Atila Ribas #BiCampeãoDaLiberta ??? ¹8?5 (@Atilafla) December 9, 2019

RODRIGO CAIO E PABLO MARI JOGAM TÊNIS?????? pic.twitter.com/J0y7IPgbgL — AMOR DA NAÇÃO ??? (@AmorDaNacao) December 9, 2019

Lucas Veríssimo e Gustavo Gomez foram eleitos os melhores zagueiros do Brasil! Ué? Pablo Marí e Rodrigo Caio? ?? — UrubuTT??? ????? (@UrubuTT_) December 9, 2019

Mano Rodrigo Caio e Pablo Marí não ganharam melhor zagueiro é sério isso ? — Daniel (@Daniel_vgs10) December 9, 2019

Só pode ser brincadeira que Rodrigo Caio e Éverton Ribeiro perderam a premiação da Bola de Prata! Chega a dar vergonha! @evertonri #flamengo #BolaDePrataESPN — pilhado (@opilhado) December 9, 2019