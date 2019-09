Torcedores do Atlético de Madrid destroem placa com homenagem a Courtois

Diante de 68 mil torcedores que lotaram o estádio Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid e Real Madrid ficaram no empate por 0 a 0, neste sábado, em confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol, pela sétima rodada da competição. Fora do estádio, torcedores do Atlético detonaram uma placa em homenagem ao jogador Thibaut Courtois, que hoje atual na equipe rival.

Courtois defendeu a equipe do Atlético de Madrid em 154 jogos entre 2011 e 2014, Depois, acertou sua transferência para o Chelsea, em 2018, e chegou ao Real Madrid em também no ano passado. Ao que tudo indica, ainda torcida do Atlético segue magoada com o jogador. Veja imagens da placa destruída:

A placa do Courtois aqui no Metropolitano... pic.twitter.com/ZywXGxrnDX — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) September 28, 2019

A placa com homenagem a Courtois está localizada na "Calçada das Lendas" do Atlético de Madrid, que fica na frente do estádio Wanda Metropolitano. O vandalismo dos torcedores começou durante a entrada no estádio para assistir ao clássico deste sábado.

No local, os torcedores deixaram ratos de mentira sobre a placa. Também jogaram latas de cerveja, papéis, e uma figurinha do jogador com a camisa do Real Madrid.