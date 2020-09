Torcedores do Barcelona comemoram permanência de herói Messi

Os torcedores do Barcelona respiraram aliviados hoje depois que Lionel Messi encerrou semanas de especulações anunciando que decidiu relutantemente permanecer no clube. O argentino, que causou choque ao anunciar que queria deixar o time em que fez carreira, disse que concluirá seu contrato em 2021 para não ter que levar o clube aos tribunais.

"Se ele pode ficar por mais um ano e nós podemos aproveitá-lo ao máximo e ir vê-lo jogar no estádio, para mim é muito positivo", disse o torcedor Oriol Vives, de 31 anos. Jorge Sos, de 39 anos, acrescentou: "Acho que é boa notícia para o Barcelona, porque ele é o melhor jogador do mundo".

Mas alguns torcedores sentiram que o drama azedou o relacionamento de Messi com o clube. "Acho que é bom ele não estar indo embora, mas depois de toda a confusão que ele criou, para ser sincero, não é bom para o Barcelona, porque ele não dá a impressão de que quer jogar no time", opinou Sergi Roda, de 24 anos.

O meia-atacante argentino de 33 anos atacou duramente a direção do time ao anunciar que permanecerá. "A direção do clube, liderada pelo (presidente Josep Maria) Bartomeu, é um desastre", disse Messi ao site Goal.com.

Alguns torcedores do Barça ecoaram este sentimento nesta sexta-feira. "A situação toda foi muito desagradável", disse Jordi Marti, de 43 anos. "Acho que a maior parte da culpa é da direção."

A mídia espanhola se concentrou na relutância de Messi, com manchetes como "Messi fica no Barcelona contra a vontade", do El Mundo, e "Messi fica... mas com muitos senões", do diário esportivo Marca.