Torcedores do Liverpool erram o destino para ver jogo da Liga dos Campeões

Dois torcedores do Liverpool compraram passagens para Gent ao invés de Genk para assistirem ao jogo do time inglês pela Liga dos Campeões. Eles confundiram os nomes das cidades belgas, elas ficam a cerca de 150 quilômetros de distância uma da outra.

Os amigos só perceberam o engano enquanto conversavam com o garçom do restaurante em que jantavam. "Estávamos jantando cerca de uma hora antes do início do jogo e dissemos a um dos garçons, que era um torcedor do Gent, 'jogaremos com vocês hoje à noite' e ele disse 'não, vocês não irão', e então percebemos nosso erro de rota", disse um dos torcedores à BBC Sport.

Então, eles tiveram de assistir ao jogo em um bar e foram consolados com o ótimo resultado do Liverpool, 4 a 1 sobre o Genk. Oxlade-Chamberlain marcou dois gols, um deles um golaço trivela, seguido de um bonito gol de Mané e outra pintura, desta vez de Salah.Ao tomar conhecimento do caso, o time local, KAA Gent, convidou a dupla para o jogo da Liga Europa com o Wolfsburg nesta quinta-feira.

Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft, zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol! If anybody knows these two or has their contact details, tell ‘em they’re invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight.https://t.co/rtr90pYMqo — KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019

Mas eles não poderão estar na partida, porque tiveram que voltar para a Inglaterra. De acordo com a BBC Sport, os torcedores aceitaram uma oferta para serem convidados VIP em uma partida do Gent em janeiro - contra o Genk.