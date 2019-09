Torcedores do Manchester United fazem pichação em CT pedindo saída de Pogba

Não é só no Brasil que isso acontece: torcedores do Manchester United picharam um patrimônio do clube, no caso, uma placa na entrada do centro de treinamento. O alvo do protesto era o meio-campista Paul Pogba, que tem forçado sua saída do clube.

A pichação foi simples: 'Pogba out', que pode ser traduzido como 'Fora Pogba'. A placa que recebeu o protesto foi erguida há pouco tempo atrás para pedir aos torcedores que não tirem fotos com os atletas que saem de carro no CT de Carrington.

O desejo de Pogba é sair do time inglês e ir para o Real Madrid, como foi revelado em diversas entrevistas recentes pelo irmão do atleta, Matthias. A vontade viria da opinião de que o atleta já alcançou tudo que queria no Manchester United e quer buscar novos desafios.

Por outro lado, Pogba foi bem na pré-temporada do Manchester United, além de ter jogado bem nas três rodadas do Campeonato Inglês 2019/20 que já foram disputadas. O meiocampista deu duas assistências contra o Chelsea na estreia e, apesar de ter perdido um pênalti no jogo seguinte, contra o Wolverhampton, teve outros momentos de brilho em campo.