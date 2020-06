Torcedores do Newcastle exigem reembolso por jogos com portões fechados

Os torcedores do Newcastle exigiram nesta quarta-feira o reembolso de assinaturas e ingressos para jogos agendados com portões fechados devido à pandemia do novo coronavírus, acusando os dirigentes do clube de "faltar com o dever para com os torcedores".

Em uma carta ao diretor-geral do clube, Lee Charnley, o Newcastle United Supporters Trust (NUST), solicita a devolução da parte proporcional das assinaturas e o reembolso total dos ingressos vendidos para os jogos que restam para concluir a temporada, que serão realizados sem a presença do público.

Esta iniciativa já foi tomada por alguns clubes da Premier League. Em breve, o Newcastle poderá ter um novo proprietário, um consórcio saudita, no valor de 300 milhões de libras (377,5 milhões de dólares). A NUST acredita em sua carta que essa alteração não deve servir de desculpa para o atual proprietário, Mike Ashley, interromper o reembolso.