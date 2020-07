Torcedores do Santos espalham faixas por SP em protesto contra Peres

Torcedores do Santos passaram por pontos turísticos da cidade de São Paulo com faixas pedindo a saída do presidente do clube, José Carlos Peres. Em uma das imagens, os torcedores aparecem em frente ao prédio do dirigente, na zona oeste da capital. Outras fotos foram tiradas no Pacaembu e no Business Centes (escritório do clube).

As faixas tinham as seguintes mensagens: "#RenunciaPeres", "a pior gestão da história do SFC" e "fora, Peres e Rollo", em referência ao vice-presidente Orlando Rollo.

A pressão aumentou sobre Peres nos últimos dias, principalmente por causa dos processos do goleiro Everson e do atacante Eduardo Sasha, que alegam atrasos de pagamentos e buscam rescisão de contrato com o clube.

Membros da principal organizada do Santos, a Torcida Jovem, se reuniram com Peres no escritório do clube em São Paulo na última segunda-feira. Na terça, eles foram à Vila Belmiro e pediram a renúncia do presidente. "Se não renunciar, o pau vai quebrar", cantaram.