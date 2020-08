Torcedores do Vasco celebram aniversário de 122 anos e liderança do Brasileiro

O Vasco completa 122 anos de vida, nesta sexta-feira. Para celebrar seu aniversário, não há presente melhor do que garantir a liderança do Campeonato Brasileiro. E foi isso que o clube cruzmaltino atingiu, nesta quinta-feira, após golear o Ceará, fora de casa, por 3 a 0.

Há tempos o torcedor vascaíno não se sentia tão otimista. Apesar do elenco pouco badalado, a equipe acumula 100% de aproveitamento no Brasileirão. São três jogos, três vitórias, sete gols marcados e apenas um gol sofrido.

É cedo para traçar os rumos vascaínos na temporada? Sim. Mas não há nada de errado em celebrar a conquista. Ainda mais no dia de seu aniversário. A empolgação do torcedor é tamanha, que teve gente vendendo uma captura de tela da tabela do Brasileirão, que mostra o Vasco na liderança, em uma plataforma de vendas digitais.

Tão vendendo print do Vasco líder na OLX. Vagabundo é foda. https://t.co/BVqpDjrI5O — Matheus Oliveira (@Matheus_VOV) August 21, 2020

Não estranhe os exageros. O Vasco voltou a encabeçar a liderança da principal competição nacional após 2.979 dias. Isso mesmo. Desde o dia 23 de junho de 2012 a equipe cruzmaltina não assumia a liderança do Brasileirão. Torcedores vascaínos de 8 anos de idade ainda não tinham visto isso acontecer e os que tem pouco mais que isso não chegam a se recordar.

Feliz Aniversário meu amor @VascodaGama Zezeu tá como? Glicose batendo no céu de felicidade. Geral na rua de Vasco no Feriado pic.twitter.com/QFPuV1xKNS — ✠ FERIADO DECRETADO ✠ ( ) (@wrmendonca80) August 21, 2020