Torcedores do Vasco dividem opiniões sobre acordo de patrocínio com a Havan

Em plena véspera de Natal, o Vasco ganhou um patrocínio para a temporada de 2020. Nesta terça-feira, o empresário Luciano Hang, dono das lojas de departamento Havan, anunciou em suas redes sociais que vai estampar a marca da empresa nos omoplatas do uniforme cruzmaltino a partir do ano que vem. O torcida do clube, no entanto, dividiu opiniões sobre o assunto nas redes sociais.

"Vasco assinando contrato com o veio da Havan. É oficial que em 2020 eu me recuso a ver qualquer jogo desse time sem vergonha", escreveu um dos internautas na rede social Twitter. "Ficaria ainda mais feliz em ter a Havan como patrocinador Master", reagiu outro.

Os valores do patrocínio não foram revelados pelo empresário. Em crise financeira, o Vasco corre atrás de soluções para apaziguar os ânimos e conseguir quitar as dívidas com atletas e funcionários do clube. Até o momento, o único reforço anunciado foi a chegada do técnico Abel Braga, que substitui Vanderlei Luxemburgo.

Confira a repercussão:

Parar de falar mal do Véio da Havan pq agr ele patrocina o Vasco — Duca ??? (@EduVillasB) December 24, 2019

Patrocínio logo da Havan? VASCO VOCÊ PROMETEU pic.twitter.com/rXQvioY5vg — Estephany (@poramorlss) December 24, 2019

Havan é Vasco! — Matheus (@matheus_ms10) December 24, 2019

Ficaria ainda mais feliz em ter a @havanoficial como patrocinador Master. Mas, quem sabe em breve (risos). Seja bem vinda Havan! @VascodaGama #Vasco #havannovasco #havantevasco — Fgn Designer (@FagnerCarv3) December 24, 2019

Vai ter Havan no Vasco SIM. — Renan (@losfreitas1) December 24, 2019

Vasco assinando contrato c o veio da havan... é oficial, em 2020 me recuso a ver qualquer jogo desse time sem vergonha — Rafaela (@rmdrss) December 24, 2019

vasco com o maior número de sócio torcedores / patrocínio de 2,5 milhões por ano da havan pic.twitter.com/NkJ4jIktOP — a (@vxscainx) December 24, 2019

Que seja uma parceria de sucesso! Vasco! — Wesley Curty ? (@wesley_curty) December 24, 2019

vasco novo afilhado do veio da havan kkkkk n poderia ter karma maior — luiz em outro patamar (@farofe) December 24, 2019

Havan vai patrocinar o Vasco mesmo? Vão se lascar pra lá. — Paty (@Patiimg26) December 24, 2019

SOLTA A BUFUNFA, VEIO — Roberto Júnior (@pimps_junin) December 24, 2019