Torcedores fazem drive-thru na Arena Corinthians para retirar nova camisa

Mais de 300 carros passaram pela Arena Corinthians, no último final de semana. Isso por conta do drive-thru realizado no estádio, para a retirada da nova camisa alvinegra. Os torcedores que compraram o item e escolheram a opção para retirada no local puderam entrar com os veículos dentro do estádio e receberem os uniformes de Marcelinho Carioca e Milene Domingues.

"Foi uma campanha muito emocionante. Nós adoramos ter esse contato com o torcedor e fazer parte dessa ação do BMG (patrocinador do clube), da Arena Corinthians e da Poderoso Timão foi muito legal", relatou Marcelinho.

Ao longo do trajeto para a retirada do novo manto, os torcedores se depararam com uma exposição de taças e camisas históricas. Além disso, foram arrecadadas 589 peças de roupas destinadas à Campanha do Agasalho. Os doadores puderam retirar, em troca, máscaras de proteção personalizadas do clube.

O novo uniforme foi lançado no início de julho e homenageia o título brasileiro de 1990, o primeiro conquistado pelo clube. A camisa, toda branca e com o distintivo em tamanho maior, custa R$ 399,99. Um modelo torcedor é vendida por R$ 249,99.