Torcedores ganham cerveja a cada paralisação durante Flamengo x Grêmio

As paralisações do árbitro de vídeo geram discussões e momentos de nervosismo para os torcedores de todo o Brasil. Mas nesta quarta-feira, a Cervejaria Brahma fará algo diferente e divertido durante o jogo entre Flamengo e Grêmio, que definirá um dos finalistas da Libertadores 2019.

Em dois bares, um no Rio e outro em Porto Alegre, a marca de cerveja oferecerá Brahma durante o tempo em que o VAR estiver sendo consultado. Além das latas, os promotores que estarão nos locais também vão oferecer água gratuitamente para os torcedores para garantir a hidratação e o equilíbrio no consumo.

No Rio, o Open VAR será no Bigorrilho, no Leblon. Em Porto Alegre, a ação acontece no Kiosque Bar, na Cidade Baixa. A Cervejaria Brahma é patrocinadora de Flamengo e Grêmio.

“É por causa da paixão dos torcedores por seus clubes que o futebol se tornou um patrimônio nacional. E, como cerveja que sempre esteve ao lado do torcedor, queremos fazer desse momento durante um dos jogos mais importantes do ano algo especial e inesquecível”, diz Gustavo Tavares, gerente de marketing esportivo da Cervejaria Ambev.

Flamengo e Grêmio se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pelos canais Fox Sports e TV Globo. O Estado vai fazer tempo real do confronto.