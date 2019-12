Torcedores homenageiam Dona Salomé com pintura na sede do Cruzeiro 

Maria Salomé da Silva, mais conhecida como Dona Salomé, torcedora símbolo do Cruzeiro, morreu na madrugada desta terça-feira vítima de uma parada cardíaca. Após a notícia sobre o seu falecimento, torcedores do clube se uniram para fazer uma pintura em sua homenagem.

A pintura para homenagear Dona Salomé, de 86 anos, foi feita na sede do Cruzeiro, no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul, com a permissão do clube. Para contratar os pintores, torcedores fizeram uma vaquinha.

Dona Salomé estava internada desde o último domingo, quando teve um mal-estar no Mineirão, durante o jogo que decretou o rebaixamento da equipe mineira para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em nota, o Cruzeiro lamentou a morte da torcedora. "Mais do que uma torcedora ilustre, que apoiou o time ao longo de seus 86 anos, Salomé esteve no convívio diário de funcionários e associados no Clube Cruzeiro Barro Preto, onde era colaboradora desde 25 de fevereiro de 1993. A nota diz ainda que dona Salomé era "torcedora icônica" do time e "esteve presente na grande maioria dos jogos do clube em Belo Horizonte e também acompanhava o time celeste em vários compromissos fora da capital mineira".