Torcedores improvisam arquibancada e fazem churrasco no Piauiense

A restrição de público nos estádios não impediu torcedores de assistirem a partida entre Flamengo e River, válida pelo Campeonato Piauiense, nesta terça-feira. Isso porque do lado de fora Lindolfo Monteiro, em Teresina, onde a bola rolava, um grupo de adeptos se reuniu sobre o teto de um ônibus para acompanhar duelo, enquanto outro se equilibrava sobre o muro do estádio com o mesmo objetivo.

A Federação Piauiense de Futebol (FPF) foi alertada sobre a reunião de torcedores e informou a polícia local. Nenhuma ocorrência, contudo, foi registrada. Sequer na súmula da partida, feita pelo árbitro Antônio Dib Moraes de Sousa, os espectadores foram relatados.

No entanto, as redes sociais não só comprovam a presença dos adeptos, como também mostram que eles fizeram um churrasco para acompanhar o duelo. A partida terminou 1 a 0 para o River, após um gol de cabeça de Wesley Smith.