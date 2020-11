Torcedores reclamam de confusão na anulação do gol do São Paulo

E quando o VAR erra? Na noite desta quarta-feira, 21, o jogo entre São Paulo e Ceará ficou marcado por uma confusão do árbitro de vídeo e gerou reclamações dos torcedores nas redes sociais.

A partida, que terminou no empate por 1 a 1, contou com um gol anulado aos 12 minutos, quando o São Paulo chegou a balançar a rede com Pablo. Para anular o tento, o VAR precisou de duas revisões.

O assistente de campo levantou a bandeira, porque Pablo realmente estava na frente no primeiro lance. O VAR, então, validou o gol. Só que depois o VAR voltou atrás e confirmou o impedimento. O jogo ficou paralisado por quatro minutos. São-paulinos reclamam que o árbitro Wagner Magalhães havia autorizado o reinício da partida antes da segunda revisão.

Nas redes sociais o erro virou motivo de reclamações entre os internautas. Confira a repercussão:

Somente no jogo do São Paulo existe o VAR do VAR. — Mauro Ferreira (@Maurormf) November 25, 2020

VAR do VAR no Ceará x São Paulo. O futebol brasileiro não é para amadores. — Eduardo Tironi (@etironi) November 25, 2020

A arbitragem brasileira é a pior do mundo! — Marcos ???? (@spfcMarcos_) November 25, 2020

Precisamos ouvir esse áudio do VAR! Não é possível que alguém pudesse validar esse gol! Impedimento claríssimo!!! — Diego Coracini (@CoraciniDiego) November 26, 2020

Esse árbitro sempre envolvido nas vergonhas da arbitragem brasileira. E continua apitando, como se nada tivesse acontecido — Danilo (@danilowarroyo) November 25, 2020

futebol brasileiro é isso ai — Ric4rd0 (@bergkamp991) November 25, 2020