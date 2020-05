Torcida da Portuguesa faz 'drive-thru solidário' para doação de alimentos

Neste sábado (09), a torcida da Portuguesa abriu suas portas para receber doações de alimentos, roupas e cobertores no chamado drive-thru solidário no estádio do Canindé. Foram mais de mil veículos que foram comprar produtos oficiais e deixar doações à Missão Eucarística Voz dos Pobres durante a pandemia do coronavírus.

Essa foi a segunda ação social da Portuguesa durante o isolamento social. A primeira foi a partida imaginária contra o COVID-19, que também arrecadou doações para a organização de caridade.

Além das doações, o evento também colocou à venda máscaras personalizadas da Portuguesa e da torcida Leões da Fabulosa, com valor total revertido à instituição beneficente.

Quem compareceu ao drive-thru também teve a oportunidade de comprar produtos licenciados do clube, além da nova camisa oficial da Portuguesa, bem como outros modelos casuais. As vendas na ação foram todas feitas respeitando os protocolos da Organização Mundial da Saúde: ninguém precisou sair do carro para realizar a compra ou fazer a doação. Todos foram atendidos diretamente em seus respectivos veículos.