Torcida do Atalanta vai doar R$ 210 mil para o combate ao coronavírus

A torcida orgnizada Curva Nord Bergamo, do Atalanta, da Itália, anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma doação do equivalente a R$ 210 mil ao hospital local para ajudar no combate ao novo coronavírus. O clube está sediado no Norte do país, uma das regiões com mais concentração de casos da epidemia.

Em comunicado no Facebook, a facção avisou que tomou a decisão após o Campeonato Italiano ter as últimas partidas disputadas com os portões fechados e, principalmente, por não poder acompanhar o time em campo nesta terça-feira. O Atalanta joga contra o Valencia, na Espanha, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Esta situação de emergência obrigou a que tudo passasse para segundo plano. Porque nestas semanas, na nossa cidade e província, há heróis que estão a enfrentar este momento, a trabalhar com meios insuficientes e turnos massacrantes para a saúde de todos", diz o texto. A quantia doada pela torcida é proveniente dos ingressos de visitantes que não vão poder assistir ao jogo na Espanha pela Liga dos Campeões pelo partida ter de ser realizada com os portões fechados.