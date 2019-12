Torcida do Bahia divulga camisa com inspiração nas cores LGBT

A torcida LGBTicolor, do Bahia, divulgou em sua conta no Twitter uma camisa com inspiração nas cores LBGT e o símbolo do clube baiano. A iniciativa busca envolver e aproximar os torcedores LGBTs.

A peça é uma criação da LGBTricolor e não está sendo produzida oficialmente pelo clube, que já realizou campanhas sociais visando acolher as minorias.

As informações sobre a versão final, venda e os valores ainda não foram anunciados pela torcida organizada. Em publicação no Uol Esportes, o fundador do grupo, Onã Rudá falou que o lançamento da camisa será uma aventura e o desejo de usar a marca oficial do Bahia será uma missão difícil.

VEM AÍ GRANDE NOVIDADE BBMP! A Torcida LGBTricolor ‍ lança a camisa LGBT do @ECBahia A iniciativa da torcida busca envolver e aproximar do clube cada vez mais os seus torcedores LGBTs. Breve maiores informações sobre a Pré-Venda e onde adquirir a sua! Aguarde! pic.twitter.com/GWopKoLXCZ — Torcida LGBTricolor (@lgbtricolor) December 9, 2019

"A repercussão da camisa hoje foi incrível. Nós vamos seguir com muita boa fé, muita boa vontade de mudar o ambiente do futebol. Viemos para ficar. A gente entende que as torcidas organizadas têm a sua história, e nós não queremos confrontá-lo, pelo contrário. A gente quer trabalhar junto pelo Bahia. A gente quer atrair um público que se torne sócio e invista no clube", disse Onã.

Os seguidores gostaram do resultado e apoiaram a torcida. Muitos fãs de outros clubes fizeram comentários positivos: "Quero d+! Acho q vou acabar tendo mais camisas do Bahia do q do Cruzeiro."

Quero d+! Acho q vou acabar tendo mais camisas do Bahia do q do Cruzeiro — Ludmila (@ludcd) December 10, 2019

Sou palmeirense, mas COM CERTEZA vou adquirir a minha!!! Orgulho de ver o mundo mudando na frente dos meus olhos. Não importa a reação dos admiradores da Inquisição, o mundo é cada dia mais de todo mundo! Valeu, Bahia!! — Yara Needles (@needles_yara) December 9, 2019