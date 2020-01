Torcida do Corinthians deixa estádio enquanto canta 'nunca vou te abandonar'

Uma imagem da transmissão de televisão de um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior gerou bastante repercussão nas redes sociais desde a noite de terça-feira. Durante a derrota do Corinthians por 3 a 1 na semifinal do torneio diante do Inter, em Barueri, a câmera do SporTV mostrou que parte do público ia embora do estádio enquanto alguns outros corintianos permaneciam e cantavam "eu nunca vou te abandonar".

O flagra foi por volta dos 30 minutos do segundo tempo, logo depois de Nicolas deixar o placar em 3 a 0 para e equipe gaúcha. Desanimados, alguns torcedores se encaminharam para a saída da Arena Barueri. Quem se despediu do estádio, não viu o Corinthians diminuir no fim, gol de Ruan Oliveira. O resultado de 3 a 1 garantiu a classificação do Inter para a decisão.

A coincidência entre a imagem da saída do estádio e a música comumente cantada pelos corintianos repercutiu nas redes sociais, principalmente pelas provocações vindas dos rivais. Maior campeão da Copinha, com dez conquistas, o clube do Parque São Jorge conquistou a competição pela última vez em 2017.

Fiel torcida: "Nunca vou te abandonar." pic.twitter.com/l7t3xxVZyc — Lucas Carvalho (@LukinhasC23) January 22, 2020