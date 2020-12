Torcida do Corinthians brinca e agradece a Taylor Swift por vitória sobre o São Paulo

Nos últimos dias, um dado curioso chamou a atenção da torcida do Corinthians: o time nunca perdeu no último jogo antes de um lançamento de álbum de estúdio da cantora norte-americana Taylor Swift, ou no primeiro logo após. E, neste domingo, a escrita se manteve no clássico com o São Paulo.

Na última sexta, 13/12, Swift lançou 'Evermore', seu segundo álbum de estúdio em 2020. Anteriormente, o Corinthians havia empatado em 0 a 0 com o Fortaleza; neste domingo, bateu o rival São Paulo por 1 a 0, com gol de Otero.

Com isso, a torcida do Corinthians aproveitou para brincar com a situação e agradeceu a Swift pela situação nas redes sociais. A cantora recebeu até um convite da Gaviões da Fiel para participar do carnaval.

@taylorswift13 we wait for you in our "Carnaval" #goCorinthians — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) December 14, 2020

Obrigado Taylor Swift pelo mimo! E VAI CORINTHIANS!!!#CORxSAO pic.twitter.com/CtQIq2C9Yi — Bruno Trindade (@Brunotrindadet) December 13, 2020

Obrigado para a nossa musa inspiradora Taylor Swift, sem ela nada disso seria possível pic.twitter.com/IZfng7Ggyh — Wolverine Cult Corinthiano ⊗ (@CultWolverine) December 13, 2020

Todos Sabem que Historicamente a Taylor Swift é nosso Talismã, e por Coincidência hoje é o Aniversario dela, Então NADA Tiraria a Vitoria do Corinthians sobre o São Paulo!!! O Aniversário é teu, mas o presente nós q ganhamos OBRIGADO POR TUDO TAYLOR #HappyBirthdayTaylorSwift pic.twitter.com/8aKEV3jWjl — Rôdrigo Rodrigues⛿ (@rodrigosccp_) December 13, 2020

Corinthians Taylor Swift Obrigado amiga, você é uma amiga pic.twitter.com/0pPuV13bU1 — Marcelinho (@ChecheloAlves) December 13, 2020

Desde 2006 fortalecendo a quebrada, Obrigado Taylor Swift por nos ajudar quando ninguém mais o fez #VAICORINTHIANS https://t.co/60eeZQ2Ezz — Kurv (@kurvlol) December 13, 2020

VOCÊ ME TRAZ SORTE É O MEU TALISMÃ pic.twitter.com/oZjDSeEToL — luma (@lumajpg) December 13, 2020

corinthians: mal das pernas taylor swift: pic.twitter.com/1rdm27Dh9Z — Xis (@ofelipexis) December 13, 2020

Pau no cu do Kanye West. Otario machista. Nossa Taylor é muito maior. — bira da tchurma (@bielcavalari) December 13, 2020

O gol do Corinthians saiu aos 25 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque que terminou em finalização de Otero. A partir daí, o time alvinegro segurou bem o resultado e saiu com os três pontos, subindo para a nona colocação do Brasileirão, com 33 pontos. Já o São Paulo segue na liderança com 51 pontos, mas viu o Atlético-MG e o Flamengo diminuírem a distância.