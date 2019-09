Torcida do Corinthians detona nova camisa: 'Pano de prato da 25'

Ao que tudo indica, a torcida do Corinthians não ficou contente com a nova camisa do time, apresentada nesta sexta-feira. O terceiro modelo foi divulgado no site oficial da Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube.

O manto, predominantemente preto, faz referência às "invasões" da torcida corintiana em três ocasiões específicas: "a invasão no Maracanã, diante do Fluminense, no Campeonato Brasileiro de 1976; e as duas conquistas do Mundial de Clubes da Fifa, no Rio de Janeiro, em 2000, e no Japão, em 2012.

Corinthians lança oficialmente a nova camisa III. E aí, o que achou do novo manto?#OndeHouverCorinthians pic.twitter.com/ibwuLS95VZ — Canal Youtimão (@YouTiMao) September 6, 2019

Nas redes sociais, torcedores do clube detonaram o novo modelo. "Parabéns pela coragem Nike, porque noção não tem", "essa camisa me fez sentir vergonha do meu tio cego", "pano e prato da 25 de março", "ridícula", "quem aprova isso?", foram alguns dos comentários publicados no Twitter oficial do clube.

Apenas em uma publicação sobre a camisa no Twitter do Corinthians foram mais de 1,4 mil reações em apenas uma hora. O torcedor poderá conferir o novo manto em campo neste sábado, diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, às 11 horas, na Arena Corinthians.

Para quem deseja adquirir a camisa, a venda também começa neste sábado. O restante da linha, como jaquetas e bonés, estará disponível a partir de terça-feira.

Confira a repercussão:

Essa camisa me fez sentir inveja do meu tio cego #ForaNike #ForaCaioCampos — #ForaAndres (@lacoringon) September 6, 2019

Tem que invadir a casa de quem desenhou ela kkkk — Corinthiano Valente (@ValenteSccp) September 6, 2019

parabéns nota 1 — ?????????????????????????? (@firesmokwr) September 6, 2019

De longe parece feia, de perto parece que tá longe — C12 (@Gigantecassio12) September 6, 2019

Parabéns pela coragem Nike, pq noção não tem — . (@Deener_SCCP) September 6, 2019

Ficou boa man, só que dá próxima vez lança essa camisa em 2100 que eu não vou estar vivo e não vou precisar ver — J. (@cor_barca_cavs) September 6, 2019

Agora imagine essa camisa com os 30 patrocinadores. Quem fez isso é torcedor rival, CERTEZA! — Ricardo Dias (@jrickds) September 6, 2019

Como que vcs aprovam uma coisa dessas?? Nem Chernobyl viu tamanha desgraça pic.twitter.com/9jx7KRobxX — pk silva (@Pablo_kw6) September 6, 2019

Ainda dá tempo de apagar e fingir que nada aconteceu — Wanderson Stark (@backtoyoou) September 6, 2019

Parabéns, ficou uma bosta — gustavo (@gu__gustavo) September 6, 2019

péssima, podreeee, horrível, horrorosa — dridri (@driellySCCP) September 6, 2019

Sinceramente, o que a @nikefutebol fez no design da 3° camisa do @Corinthians foi uma vergonha, tiveram uma puta idéia de homenagear as invasões mas elaboraram uma camisa que não venderia nem se fosse confeccionada na 25° de março, parabéns aos envolvidos! — -Fabiano Júnior (@fabianojunior94) September 6, 2019

A homenagem até que é legal, mas essa camisa ficou ridícula — Sornoza só sabe bater falta (@_ibrahimovitor) September 6, 2019

Parabéns ficou horrível. — paixão (@alepaixaoo) September 6, 2019

kkkkkkkkkkkkkkkkkk me paga um almoço que eu faço uma camisa melhor hein — Arana mil grau (@milgrauarana) September 6, 2019