Torcida do Corinthians esgota ingressos para a final do Paulista Feminino

O Corinthians anunciou que a torcida alvinegra esgotou os ingressos para a decisão do Paulista Feminino 2019. Foram disponibilizados cerca de 37 mil ingressos para o jogo contra o São Paulo que será realizado neste sábado, às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians.

Atual campeão da Libertadores, o Corinthians foi também vice do Campeonato Brasileiro e disputará o terceiro título do ano. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias venceu o time tricolor no primeiro jogo da final do estadual, no Morumbi, por 1 a 0, e joga por um empate na segunda partida.

O treinador publicou em seu perfil na rede social Instagram um agradecimento ao torcedores: "Não poderia deixar de vir agradecer a Torcida Corinthiana. Saber que teremos a nossa Arena lotada nos empurrando para a disputa de mais um título só reforça aquele sentimento que nos da muito orgulho: aqui é Corinthians!!!! Obrigado FIEL, sábado vamos deixar tudo em campo por vocês!"

A partida entre Corinthians e São Paulo será transmitida pela FPF TV, SporTV, Rede Vida e TV Cultura.