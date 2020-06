Torcida do Corinthians invade perfil fake de Tévez para pedir volta do jogador

A torcida do Corinthians se empolgou com uma entrevista de Tévez em que o atacante levanta a possibilidade de voltar ao time brasileiro antes do fim da carreira, publicada nesta semana. Os fãs da equipe alvinegra foram até o perfil 'Tevezoficial' no Instagram e encheram a caixa de comentários das postagens com pedidos pelo retorno do jogador, atualmente no Boca Juniors. Mas há um problema: a conta é falsa.

O perfil tem 600 mil seguidores e ficou repleto de frases como 'volta, ídolo', 'vem pro Timão' e 'volta pro Corinthians'. Alguns jogadores do elenco atual do Corinthians, como o atacante Davó, são seguidores. No entanto, segundo a assessoria de imprensa do Boca Juniors, Tévez não tem conta nas redes sociais.

A volta de Tévez voltou a ser especulada após o jogador comentar sobre o futuro em uma entrevista. O atacante de 36 anos renovou contrato com o Boca Juniors até o fim deste ano e prometeu doar o dinheiro que receber; após este período, Tévez comentou que pensa em voltar ao Corinthians ou ao West Ham, ou, ainda, se aposentar.