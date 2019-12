Torcida do Cruzeiro agradece o Corinthians na web: 'Estamos vivos'

O Corinthians derrotou o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu matematicamente vaga na Copa Libertadores. Além disso, a equipe paulista acabou ajudando o Cruzeiro, que segue tentando se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, a torcida do Cruzeiro aproveitou para agradecer o Corinthians. "Nunca pensei que fosse dizer isso mas obrigado Corinthians e vamos Cruzeiro, estamos vivos", "obrigado Corinthians, quer a Copa do Brasil de 2018? Eu te dou!", "obrigado Corinthians, nunca mais digo que o Brasileiro foi roubado", "obrigado por tudo Corinthians conte comigo para tudo", foram algumas das declarações feitas no Twitter.

Com o resultado, o Ceará se complicou na luta contra o rebaixamento, pois ocupa o 16.º lugar com 38 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, o 17.º, que jogará nesta quinta-feira contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Confira a repercussão:

Obrigado @Corinthians depois dessa ajuda ao @Cruzeiro vamos até aceitar trocar o Thiago Neves no Matheus Vital!???? pic.twitter.com/xv1RlUEpGF — Farley Meira (@farleymeira) December 5, 2019

Obrigado Corinthians, vocês são demais.... Agora faz sua parte cruzeiro, VAMOOOOOOOO — Marcus Daniel (@maarcusdaniel) December 5, 2019

@Corinthians eu perdou vc por aquele pênalti no ronaldo que tirou titulo do brasileiro do Cruzeiro em 2010 ! e muito obrigado ???? — CLEITO PETTRYC ? (@cleitopettryc) December 5, 2019

OBRIGADO CORINTHIANS, NUNCA MAIS DIGO QUE O BR FOI ROUBADO. RONALDO FENÔMENO NÃO FEZ FALTA.... VAMOS CRUZEIRO — marcin (@MarcinMarianoM) December 5, 2019

Nunca pensei que fosse dizer isso mas OBRIGADO CORINTHIANS OBRIGADO vamos Cruzeiro estamos vivos faça sua parte ao menos uma vez de um final de ano digno pra sua torcida pelo amor de Deus domingo vamos repetir a "final" de 2011 eu não desisti vamossssss — Mansur ?? (@luanmansur) December 5, 2019