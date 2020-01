Torcida do Fenerbahçe joga cachecóis e gorros em campo para ajudar vítimas de terremoto

A torcida do Fenerbahce, time da Turquia, teve um bonito gesto no último sábado ao atirar cachecóis, gorros, casacos e outras roupas para tempo frio dentro do gramado do estádio da equipe. A intenção era de ajudar as vítimas do terremoto de 6,7 graus na escala Richter que atingiu o país na última semana.

A chuva de itens aconteceu enquanto a bola rolava, nos acréscimos do segundo tempo. O juiz chegou a parar a partida por alguns instantes para que os donativos fossem tirados do campo. A maior parte dos cachecóis e gorros tinha o símbolo do clube, um dos mais tradicionais da Turquia.

“Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle!” Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilmesi için maçın sonlarına doğru atkılarını ve berelerini sahaya attı. pic.twitter.com/twXVkblo1S — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2020

O terremoto atingiu principalmente a província turca de Elazig, onde as temperaturas devem chegar a -8º C nesta semana que se inicia. Ao menos 31 pessoas morreram, mais de 1,2 mil ficaram feridas e 72 prédios foram destruídos. Os donativos da torcida do Fenerbahce devem ser levados para Elazig nos próximos dias.

Em campo, o time do Fenerbahce venceu o Istambul Basaksehir por 2 a 1, resultado importante para a equipe, que subiu temporariamente para a segunda colocação do Campeonato Turco (pode ser ultrapassado pelo Trabzonspor, que teve seu jogo adiado justamente por causa do terremoto) e está a três pontos do líder, o Sivasspor, que também tem uma partida a menos.