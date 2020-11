Torcida do Flamengo se revolta com a convocação de Pedro para a seleção

A torcida do Flamengo ficou muito irritada nesta sexta-feira com a convocação do atacante Pedro para a seleção brasileira. A presença do jogador para os compromissos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, vai tirá-lo de pelo menos um dos dois compromissos diante do São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A revolta dos rubro-negros recai sobre a escolha de Tite de levar Pedro como uma espécie de jogador extra. Em vez de 23 nomes, o treinador levou o flamenguista como o 24º nome para poder observá-lo melhor nos treinamentos e repor o desfalque de Neymar, que não enfrentará a Venezuela. No entanto, a torcida não aceitou bem essa novidade e criticou o técnico da seleção brasileira por gerar um desfalque no time.

Fora o atacante Pedro, o Flamengo perderá para a seleção brasileira o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Éverton Ribeiro, que também foram convocados para esses dois próximos compromissos.

Veja a repercussão:

ESSE TITE SO VEIO PARA ATRAPALHAR O FLAMENGO — Mykelen Fernandes (@MykelenF) November 1, 2020

se o pedro n entrar eu vou xingar tanto esse tite — julia galter (@julia_galter) November 6, 2020

Convoca pra deixar no banco, vacilao esse Tite https://t.co/LEcwA8Lzm6 — (@Isaquee04) November 6, 2020

Esse Tite é um comédia — P I L O T O #TROPADOGENERAL (@Almenara_10) November 6, 2020

Esse Tite é uma desgraça. — Well Deivid crf⚫ (@RubroWd) November 6, 2020