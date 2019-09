Torcida do Fluminense ecoa gritos de 'burro' para Oswaldo de Oliveira

O Fluminense foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 para Avaí nesta segunda-feira. O resultado da partida revoltou os torcedores presentes no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e sobrou até para o técnico Oswaldo de Oliveira em seu segundo jogo no comando do time das Laranjeiras.

Nas arquibancadas, torcedores do Fluminense ecoaram gritos de "burro" para o treinador. Teve também vaias destinadas para todo o elenco tricolor pela derrota.

Com o resultado da partida, o Fluminense prossegue em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos. O próximo jogo da equipe pela competição será contra o Fortaleza, sábado, na Arena Castelão.

Já o Avaí, enfim conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas segue na lanterna da competição, agora com dez pontos. O próximo desafio será com o Flamengo, também no sábado, na estádio da Ressacada.