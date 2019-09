Torcida do Inter faz vaquinha para athleticano que perdeu a mão ao soltar sinalizador

Um torcedor do Athletico-PR, identificado como Wesley Pontes, perdeu a mão ao acender um sinalizador durante o embarque do time para Porto Alegre, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, ele segurava um rojão, que explodiu e decepou sua mão esquerda. Após a repercussão do caso, a torcida do Inter, adversário dos paranaenses na final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, criou uma "vaquinha solidária".

A campanha começou com a torcedora Bruna Sganzerla nas redes sociais. Segundo ela, a ideia surgiu em um grupo de torcedores do Internacional, mas fãs das duas equipes estão ajudando Wesley. O objetivo é arrecadar dinheiro para o tratamento do athleticano.

O pedido feito nas redes sociais é para que os torcedores depositem as doações diretamente na conta da mãe de Wesley, que acompanha o filho no Hospital São José, em São José dos Pinhais, onde ele passou por uma primeira cirurgia ainda na terça-feira para tentar salvar a mão e o antebraço esquerdos.

De acordo com o hospital, Wesley ficará medicado por 24 horas e ainda passará por outras cirurgias. Não foram divulgados detalhes sobre o tratamento do torcedor.

APELO

Ainda no hospital, Wesley gravou um vídeo fazendo um apelo ao Athletico-PR. O seu desejo é que o clube traga a taça da Copa do Brasil, disputada nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

"Olá, rapaziada. Já fiz a cirurgia, e a dor não passa nunca porque foi horrível o bagulho, dói demais. Amanhã eu tenho outra cirurgia e estamos na luta, rapaziada. Só traz a taça pra nós aí", disse o torcedor.