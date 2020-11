Torcida do Inter vai ao aeroporto receber Abel, mas encontra Felipão

A torcida do Inter teve uma surpresa nesta terça-feira pela manhã. Um grupo de colorados foi ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, esperar a chegada do novo técnico do time, Abel Braga, mas antes do desembarque, houve um outro encontro. Quem passou pelo portão e encontrou os torcedores foi o atual técnico do Cruzeiro e ídolo do Grêmio, Luiz Felipe Scolari.

O anúncio de que o Inter contratou Abel Braga para a vaga do argentino Eduardo Coudet fez a torcida ir ao aeroporto esperar o treinador que em 2006 levou o clube aos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. Só que apesar da grande expectativa, foi Felipão quem chegou antes à capital gaúcha e encontrou o grupo de colorados, que vestiam camisas do time e portavam bandeiras.

Felipão viajou para Porto Alegre um dia depois de dirigir o Cruzeiro no empate por 3 a 3 com o Guarani, pela Série B. Apesar do encontro entre um gremista e o grupo de colorados, não houve confusão. Para melhorar, logo depois Abel Braga chegou à cidade e foi recepcionado pelos torcedores.