Torcida do Nantes inova e usa música de circo em protesto, assista

Oito jogos sem vitória no Campeonato Francês e apenas três pontos acima da zona de rebaixamento: os torcedores do Nantes têm razão para não estarem satisfeitos com o clube. Nesta quarta, membros de uma torcida organizada do clube foram até o CT e protestaram até usando música de palhaços de circo para criticar a diretoria e jogadores.

O principal alvo do protesto foi Waldemar Kita, proprietário do clube, tanto que o nome dele foi usado para o 'circo'. "Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Circo Kita! O Circo Kita traz a vocês novas atrações incríveis. Raymond Domenech irá nos explicar sua visão de futebol, que nos fará rir nos próximos finais de semana", disse o “mestre de cerimônias” da torcida organizada Brigade Loire com um megafone.

Raymond Domenech é o técnico recém-contratado do clube, que fazia sua primeira sessão de treinamento com os atletas. O técnico não comandava nenhum time em geral desde que saiu da seleção francesa após o fracasso retumbante na Copa do Mundo de 2010 e não trabalhava por clubes desde 1993.

Os jogadores também foram alvos do protesto. "Por fim, o Circo Kita traz sua tradicional atração com animais: onze bodes serão espalhados em um retângulo verde e terão que passar uma bola. Exclusivamente no Circo Kita, um espetáculo que já dura 13 anos, para os mais jovens e os mais velhos", criticaram os torcedores com ironia.

A manifestação, é claro, não foi bem recebida por algumas pessoas do clube. O meia do Nantes Abdoulaye Touré teve que ser contido para não ir tirar satisfação com os torcedores. Confira os vídeos do momento.