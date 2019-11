Torcida do Palmeiras coloca bananas em frente à empresa do presidente

A Mancha Alvi Verde, torcida organizada do Palmeiras, deixou bananas adesivadas com a fotografia de Maurício Galiotte, presidente do clube, em frente a uma empresa que ele é sócio, em Barueri. O protesto ocorreu na madrugada desta terça-feira.

No local também foram colocadas faixas com os dizeres "Maurício banana" e "Mattos ladrão", fazendo referência a Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras.

Maurício BANANA Galiotte Fora Mattos pic.twitter.com/O8qiGtuudL — E segue o baile... (@anderson_kbca) November 26, 2019

A cobrança ocorre devido à decisão do presidente manter Mattos no cargo. O diretor tem sido alvo de protestos desde a eliminação do alviverde nas quartas de final da Libertadores.

No último domingo, com a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Grêmio, resultado que garantiu o título ao Flamengo, Alexandre Mattos negou ter cogitado deixar o clube. "Se eu pensasse nisso, não assinaria por três anos. Tenho contrato até 2021, nunca rompi contratos. No início do ano, tive duas possibilidades reais, até superiores financeiramente", disse.

Maurício Galiotte foi reeleito em dezembro do ano passado e ainda tem mais dois anos no comando do clube. Em seus três primeiros anos de gestão o Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018.