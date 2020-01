Torcida do Palmeiras comemora saída de Deyverson: 'Até nunca mais'

O atacante Deyverson, do Palmeiras, se despediu do clube nesta sexta-feira. Em publicação no Instagram, o jogador escreveu um texto de agradecimento à equipe e disse se tratar de um "até breve". A notícia agradou a torcida alviverde, que fez questão de avisar: "Até nunca mais".

"Vista sua camisa torcedor Palmeirense, solte seus rojões e comemore. Deyverson é jogador do Getafe!", escreveu um dos palmeirenses no Twitter. "Deyverson não faz mais parte do elenco do Palmeiras. Vamos comemorar torcida", reagiu outro torcedor.

O novo clube dele será o Getafe, da Espanha, com quem vai assinar por empréstimo. O acordo prevê também uma cláusula de compra caso o reforço atinja metas de gols e de atuações. O atacante defendeu o Palmeiras em 104 jogos, com 25 gols marcados. Como já estava com negociação em andamento com o time espanhol, ele sequer viajou com o restante do elenco para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.

Confira a repercussão:

torcedor palmeirense sofrendo muito com a saída do Deyverson: https://t.co/K8FMCsw5FS — SAC PALMEIRAS ? (@SacPaImeiras) January 17, 2020

DEYVERSON NÃO É MAIS JOGADOR DO PALMEIRAS COMEMORE TORCEDOR DO PALMEIRAS ! pic.twitter.com/gvY7OqAGqA — Ligia (@redrumlih) January 17, 2020

Estava pensando aqui! Já pensou o Deyverson não passar no exame médico do Getafe, e o Palmeiras ter que reintegrar o jogador no elenco. Seria uma tragédia! HAHAHAHA — Bruno Pereira SEP (@BrunoPereiraSEP) January 17, 2020

Então o Deyverson já postou a despedida no instagram? Que triste GRAÇAS A DEUS pic.twitter.com/err2ivc7AD — renata (@sep_renata) January 17, 2020

E É DESSA FORMA QUE O SE INICIA O FINAL DE SEMANA! BEBER ATE ESQUECER O DEYVERSON https://t.co/sDleDoHAyc — pknndcMD (@_medinaum) January 17, 2020

Deyverson está de saída do Palmeiras! Eu: https://t.co/9TjvCLrubP — SEPalmeirense ? (@SEPalmeirense_) January 17, 2020

tchau deyverson, fico triste com uma notícia dessas ?? pic.twitter.com/cfAP9JjFra — gabs ? (@seporks) January 17, 2020

DECLARO ABERTA A SEQUÊNCIA DE COMEMORAÇÕES PELA SAÍDA DO DEYVERSON! ???? — gabi barbosa (@gaabibar) January 17, 2020