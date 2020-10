Torcida do Palmeiras faz campanha por Gabriel Heinze como técnico

Neste domingo, torcedores do Palmeiras, insatisfeitos com o trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo à frente da equipe, foram às redes sociais pedir a contratação do técnico argentino Gabriel Heinze.

Ex-jogador, Heinze esteve até março de 2020 no comando técnico do Vélez Sarsfield e já acumula passagens por outras duas equipes argentinas, Godoy Cruz e Argentinos Juniors, onde foi campeão da segunda divisão.

Em sua primeira temporada à frente do Vélez, Heinze levou a equipe ao 14.º lugar no Campeonato Argentino. No ano seguinte, a equipe terminou em sexto. Na temporada 2020, Heinze deixou o time na terceira posição e tem como grande mérito a utilização de jogadores da base.

No Twitter, palmeirenses subiram a hashtag #HeinzeNoPalmeiras para pedir que o ex-lateral-esquerdo da seleção argentina assumisse a equipe. Alguns torcedores se mostraram contrários à chegada, apontando a falta de títulos no currículo do treinador de 42 anos.

#HeinzeNoPalmeiras • Trabalha com jogadores jovens e o uso da base • É discípulo do Bielsa, ou seja, acredita que para vencer é necessário dominar • Um treinador barato • Está livre no mercado • Um treinador com ambições • Acredita no bom relacionamento com o torcedor pic.twitter.com/yrqfOSWq4u — Lourenç0ⓟ (@JJoaoP_Lourenco) October 11, 2020

Creio que a maioria quer #HeinzeNoPalmeiras Essa histórinha de "não ganhou nada" é conversa furada Ninguém vence se não tiver oportunidade de vencer Se tem que ter título pra treinar, querem o Abelão? — Palmeiras dá Depressão (@deprepalmeiras) October 11, 2020

No último jogo que disputou, o Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo pela primeira vez no Allianz Parque, se distanciou do líder Atlético-MG e perdeu posições importantes na tabela de classificação.