Torcida do Palmeiras 'invade' posts do clube pedindo anúncio de Sampaoli

Após as notícias sobre a negociação entre Palmeiras e o técnico Jorge Sampaoli, os palmeirenses "invadiram" as redes sociais do clube pedindo a contratação do treinador.

Todas as publicações feitas pelo Palmeiras nesta quinta-feira contam com o meme "faz o anúncio" entre as reações. "Quero o anúncio do Sampaoli", "anuncia logo", "não vai anunciar nunca?", foram outras reações publicadas na rede social Twitter. Confira:

A última notícia sobre a negociação afirma que o Palmeiras chegou a um acordo com o técnico. O presidente do clube, Mauricio Galiotte, se reuniu com o treinador nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Sampaoli aceitou reduzir a pedida salarial, e os valores serão compensados com bônus por metas alcançadas. Com o acerto entre as partes, os advogados analisam o contrato e o técnico pode ser anunciado nos próximos dias.

Sampaoli havia pedido R$ 2 milhões mensais de salário, contando mais cinco auxiliares. O Palmeiras achou o valor alto e realizou uma contraproposta ao treinador. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias, e a principal pendência é a rescisão de contrato do argentino com o Santos. O técnico e o clube alvinegro entraram em conflito sobre o pagamento da multa de 2,5 milhões de euros (R$ 11,4 milhões). Ele tinha contrato com o Santos até o fim de 2020.

