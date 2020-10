Torcida do Palmeiras protesta com a especulação de Guto Ferreira

O treinador Guto Ferreira, do Ceará, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter Brasil, na manhã desta quarta-feira. Não por causa da decisão do Campeonato Cearense, que acontece hoje, às 21h30, mas porque seu nome circula nos bastidores do Palmeiras. O clube da Barra Funda não conseguiu trazer Miguel Ángel Ramírez para repor a vaga deixada por Luxemburgo e corre para contratar um novo técnico. A torcida alviverde não gostou.

"Incoerência absurda", diz um adepto contrário a negociação. Outro chega a escrever que vai "invadir a sede do clube" para tirar a diretoria do comando, caso Guto seja anunciado. A insatisfação da torcida não se concentra apenas em relação à especulação em torno do nome do técnico do Ceará. Outros ventilados pelos dirigentes alviverdes também não agradam.

Ramírez fica no Del Valle. Fez bem A bagunça no Palmeiras atrapalharia ele Queria ele aqui, mas a diretoria acaba com o clube Aí n vão atrás do Heinze, mas do Guto Ferreira Incoerência absurda Barros incompetente Tão ruim quanto o Mattos, só q um gasta dinheiro (mto dinheiro) — Max (@guh_konig) October 21, 2020

Se o @Palmeiras contratar Abel ou Guto Ferreira, é pra invadir a sede do clube e expulsar essa diretoria a pontapés. — Tocantinense do Pé Rachado ☭ (@FelipeTeTZ) October 21, 2020

É o caso de Gustavo Munua, técnico do Nacional-URU, e Guillermo Schelotto, que comanda o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. "Todos horríveis", manifesta um torcedor. Outro adepto fala que os nomes escancaram a falta de organização da diretoria, já que teriam estilos diferentes de jogo.

Estarem em dúvida entre Heinze, Schelotto, Arce, Guto Ferreira e Thiago Nunes só demonstra o quanto essa presidência e diretoria não conseguem ao menos entrar em um consenso e decidirem exatamente o que querem. Vsfd todos, presidência e diretoria! — Raphael Brunello (@Rabrunello) October 21, 2020

Aí os caras vem e aparece com, Guto Ferreira, Munùa e Schelotto aonde isso é o msm conceito kkk??? — PALMEIRAS MIL GRAU (@PALMEIRAS2021) October 21, 2020

essa diretoria só faz os torcedores passar vergonha queria muito ver um técnico top treinando o Palmeiras, vamos acordar com Munua, Schelotto ou Guto Ferreira TODOS HORRIVEL — CHEGA DE TÉCNICO BRASILEIRO (@PalestraSEP20) October 21, 2020

O nome de Guto chama atenção pela boa fase vivida no Ceará. Ele sagrou-se campeão invicto da Copa do Nordeste e chegou a final do estadual, que será disputada nesta noite. O comandante, no entanto, acumula apenas uma passagem em um dos considerados "12 grandes" do Brasil. No caso, o Internacional, onde ele sequer terminou seu trabalho.

Sob o comando do técnico interino Andrey Lopes, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta. A equipe luta pela liderança geral da Libertadores em partida diante do Tigre. No domingo, o time volta aos gramados para enfrentar o Atlético-GO. Dessa vez, pelo Brasileirão.