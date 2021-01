Torcida do Palmeiras reclama de post de Felipe Melo com declaração ao Boca

As rivalidades não dão folga para ninguém. Muito menos para torcedores e jogadores de futebol. Com as redes sociais, qualquer deslize é motivo para a torcida pegar no pé. Neste sábado, foi a vez de Felipe Melo, volante do Palmeiras, ser alvo de críticas. O jogador usou suas redes sociais para relembrar uma entrevista que concedeu ao Diário Olé, da Argentina, em 2020.

A capa publicada por Felipe Melo traz a manchete "Boca é uma paixão argentina" e afirma que o volante palmeirense tem carinho pelo clube de Buenos Aires.

Para os torcedores palmeirenses que reclamaram da publicação, é o momento inadequado para o jogador publicar um elogio a um possível rival na final da Libertadores.

O Palmeiras em uma semifinal de Libertadores contra um time argentino e podendo enfrentar o Boca na final. Ai o capitão da equipe publica isso no Instagram! Incrível como o Felipe Melo tem carta branca dentro do Palmeiras. Uma vergonha o camisa 30 ainda vestir nosso escudo... pic.twitter.com/qMZloPItiL — André Galassi (@_andregalassi) January 9, 2021

Alô @_felipemelo_: deixa pra externar sua paixão pelo Boca depois que sair do Palmeiras, ou depois de não existir possibilidade de uma final contra eles. Aqui a gente detesta esse clube. Obrigado. — Palmeiras Todo Dia (@palmeirasptd) January 9, 2021

Cadê os cara que ficava criticando os mlk da base por gravar TikTok ? Eles não vão falar sobre o Felipe Melo hoje ? O intocável do elenco, que não pode ser criticado e nem cobrado por nada — oleporco ⓟ (@eoporco) January 9, 2021

Diante das críticas, Felipe Melo optou por apagar a publicação. Em seguida, porém, usou a mesma rede social para alfinetar aqueles que reclamaram: "Jornal de maio do ano passado. Aos caçadores de bruxas, vai (sic) caçar em outro lugar."

Na partida de ida das semifinais, o Palmeiras venceu o River Plate, por 3 a 0, em Avellaneda. O jogo decisivo acontece nesta terça-feira, dia 12 de janeiro. No dia seguinte, é a vez de Santos e Boca Juniors decidirem quem irá para a final. Na ida, em Buenos Aires, empate em 0 a 0.

Felipe Melo está em processo de recuperação, após a realização de uma cirurgia no tornozelo, no último mês de novembro. A expectativa é que o jogador volte a atuar ainda neste mês.