Torcida do Palmeiras terá exposição para ver de perto a taça do Paulista

A torcida do Palmeiras vai poder ver de perto a taça do Campeonato Paulista deste ano. Um dos patrocinadores do clube, a Faculdade das Américas (FAM) vai organizar uma exposição aberta ao público no sistema drive-thru. De dentro do veículo, as pessoas vão poder passar lentamente pelo troféu para tirar fotos do símbolo da conquista obtida nos pênaltis diante do Corinthians.

A exposição da taça será no Campus Moinho da FAM, no bairro da Mooca (Rua Borges de Figueiredo, 448). O local estará aberto ao público no sábado das 11h às 17h e no domingo das 10h às 15h. Quem comparecer, vai ganhar um brinde na entrada. Além do troféu, haverá também a exposição de alguns itens utilizados pelos jogadores.

O título foi o 23º estadual conquistado pelo Palmeiras na sua história e encerrou um jejum de 12 anos. O troféu valeu ao técnico Vanderlei Luxemburgo a sua quinta conquista estadual no comando do time alviverde.