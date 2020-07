Torcida do Porto dribla portões fechados e 'invade' hotel para ver jogo

A determinação em Portugal para os jogos da liga local serem com os portões fechados não tem intimidado a torcida do Porto. Nesta quinta-feira, contra o Tondela, um grupo de seguidores fanáticos do time conseguiu ver de perto a vitória por 3 a 1 de um jeito diferente, ao reservar quartos em um hotel vizinho ao estádio João Cardoso.

Os torcedores reservaram quartos em posição estratégica para ter a vista para o campo e ainda levaram faixas e bandeiras do time. Alguns mais ousados até escalaram o telhado para ficar de pé e conseguir enxergar melhor os lances. O esforço foi recompensado, ainda mais pela boa atuação da equipe.

Desde o retorno do futebol em Portugal, a torcida do Porto também havia feito mobilização parecida em outro jogo, contra o Desportivo Aves. Na ocasião, um grupo foi até uma casa vizinha ao estádio e pagou para que a moradora permitisse a presença da torcida na sacada que tem vista para o campo.