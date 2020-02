Torcida do Porto organiza minuto de aplausos para Marega no próximo domingo

A torcida do Porto quer demonstrar carinho pelo atacante malinês Moussa Marega no próximo domingo. Depois do jogador ter sido alvo de ofensas racistas na partida contra o Vitória de Guimarães, o plano é realizar na próxima partida um minuto de aplausos. A ação seria justamente no minuto 11 do jogo, uma referência ao número de camisa utilizada pelo atleta.

O intuito dos torcedores é além de aplausos, utilizar o minuto 11 para cantar músicas do clube e até fazer uma chuva de papel picado. O próximo compromisso do time será contra o Portimonense. A equipe é a segunda colocada da competição, um ponto atrás do Benfica.

A repercussão dos insultos racistas contra Marega no último domingo causaram grande repercussão em Portugal. Além disso, personalidades do mundo do mundo do futebol, como o ex-atacante Ronaldo, repudiaram o ato.