Torcida do Santos faz campanha contra presença de Bolsonaro na Vila Belmiro

Após rumores sobre a possível ida de Jair Bolsonaro no clássico entre Santos e São Paulo, neste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida alvinegra entrou nos tópicos mais comentados da rede social twitter nesta quarta-feira com a hashtag #BolsonaronaVilaNão.

Nesta quinta-feira e na sexta-feira, Bolsonaro tem compromissos no Guarujá e aproveitaria o fim de semana para visitar a Vila Belmiro. A notícia acabou incomodando a maioria dos santistas, que não concordam com presença do presidente no estádio da equipe.

Até o momento o Santos não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Vale lembrar que Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, rival da equipe santista, mas já vestiu a camisa de diversos outros clubes.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a terceira colocação da tabela, somando 64 pontos. Já o São Paulo, aparece em quinto, com 52. O jogo entre as equipes é válido pela 33ª rodada da competição.