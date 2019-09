Torcida do São Paulo critica contratação de Fernando Diniz: 'Somos todos palhaços'

O São Paulo anunciou na noite desta quinta-feira a contratação de Fernando Diniz. O técnico chega ao clube para ocupar o lugar de Cuca, que pediu demissão um dia depois da derrota para o Goiás por 1 a 0, no Morumbi. Nas redes sociais, torcedores do time tricolor criticam a nova contratação do clube.

Em publicação feita na rede social Twitter, a Independente, principal torcida organizada do São Paulo, divulgou uma montagem de um circo com o escudo do time e escreveu: "Respeitável Público! O show tem que continuar, seja bem-vindo Fernando Diniz. Somos todos palhaços".

Respeitável Público ?? O show tem que continuar,Seja bem vindo Fernando Diniz Somos Todos Palhaços ?????? pic.twitter.com/O1564vpRCb — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) September 27, 2019

Nos comentários do post e no próprio perfil do clube nas redes sociais, torcedores manifestaram insatisfação com o nome do novo comandante da equipe. "Ultimamente o São Paulo é perdedor igual você (Fernando Diniz)", "não sei quem é mais derrotado", "não dura um mês no cargo", "o São Paulo não é fracassado como sua carreira como técnico", foram algumas das reações dos internautas no Twitter.

Fernando Diniz já comentou o treino da equipe nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. Na sequência, foi apresentado oficialmente pelo clube. Agora, o treinador viajará com a delegação para o Rio de Janeiro, onde fará a estreia diante do líder Flamengo no sábado, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Confira a repercussão:

Podem desligar os aparelhos. Luto,devolva o nosso São Paulo ! pic.twitter.com/30ZoYig66L — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) September 27, 2019

DNA de perdedor — Mariana???? (@lmj_mari) September 27, 2019

Dna de fracassados — Otávio ???? FORA LECO (@Otaviospfc10) September 27, 2019

Os valores se inverteram! Quem escolhe o técnico,escala o Time são os Atletas.Preguiça,mordomia e má vontade.Rendimento da equipe dentro campo é reflexo da falta de compromisso nos Treinos. Se não fortalecer e alongar a musculatura,não existe fisiologia no mundo que impeça lesão — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) September 27, 2019

chamou a gente de perdedor na cara dura — ane (@anespfc) September 27, 2019

com certeza, ambos adoram perder jogos, vai dar certinho ?? — jessica (@lmjlgbt) September 27, 2019

Foram me chamar Eu estou aqui,o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho. pic.twitter.com/lzjzIZzOtO — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) September 27, 2019