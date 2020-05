Torcida do Sporting faz protesto contra a volta do futebol sem torcida

A organizada Torcida Verde, do Sporting, de Portugal, se posicionou nesta quarta-feira como contrária ao retorno do futebol com os portões fechados como medida de prevenção ao novo coronavírus. Ao espalhar faixas em um parque de Lisboa, os torcedores criticaram as entidades responsáveis pelo esporte e exigiram que as partidas futuras tenham presença de público.

Entre as mensagens, os torcedores colocaram faixas com os dizeres "Futebol mais Covid é igual a negócio", "Parem o futebol. Não existe futebol sem adeptos" e "Assassinos do futebol", esta última com as logomarcas do Campeonato Português, Uefa e da Federação Portuguesa de Futebol.

Em Portugal, as equipes já realizam treinos com bola após a paralisação causada pela pandemia. O retorno do campeonato local será em junho e a previsão é que as partidas sejam disputadas com os portões fechados.