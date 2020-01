Torcida do Taubaté repete meme e comemora vitória com 'parkour'

A torcida de Taubaté mostrou que está atualizada com as zoeiras. Durante a vitória da equipe da cidade sobre a Portuguesa por 1 a 0, em partida válida pela Séria A2 do Paulistão, os torcedores usaram as arquibancadas do Canindé para comemorar o resultado com parkour.

Torcida do Taubaté comemorou a vitória no Canindé praticando parkour pic.twitter.com/baQFjZPKef — Futebol Alternativo (@fatv) January 30, 2020

A prática da modalidade na cidade de Taubaté virou meme nas redes sociais após uma reportagem exibida na TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Nela, um grupo de mulheres mostrava movimentos do esporte, que é conhecido por usar escadarias, construções, muros e qualquer coisa do cenário urbano como obstáculo.

Monteiro Lobato fez algo na água de Taubaté, cada hora um personagem novo...depois da grávida de Taubaté temos o parkour de Taubaté pic.twitter.com/OEf57OFui1 — Junior Corrêa (@TheGuileJr) January 27, 2020

Mas as imagens das atletas, visivelmente iniciantes, acabaram viralizando. O sucesso foi tanto no mundo virtual, que os movimentos foram 'reproduzidos' por várias pessoas na partida desta quarta-feira.

Alguns internautas exaltaram a brincadeira. Um disse que 'o futebol brasileiro volta a respirar em 2020'. Outro pediu para a torcida brasileira ser considerada um 'patrimônio Mundial'.

Não gostaram

Após a repercussão da matéria, o grupo Parkour Taubaté emitiu uma nota em sua página no Facebook para criticar as brincadeiras. "Gostaríamos de dizer que o Parkour Taubaté é exatamente o que é mostrado no vídeo, independente de deboches inescrupulosos ou risadas maldosos. Somos um grupo que representa uma prática que não julga, não segrega, não exclui e não reforça esterótipos", diz o comunicado.