Torcida do Vélez faz bandeira relembrando agressão ao ex-atacante Edmundo

A torcida do Vélez Sarsfield transformou um lance envolvendo o ex-atacante Edmundo, ocorrido em 1995, em uma bandeira que está sendo exibida nos estádios. Na partida diante do Arsenal de Sarandí, no final de semana, os torcedores relembraram o soco do lateral Flavio Zandoná em Edmundo, que defendia o Flamengo na Supercopa Libertadores.

A imagem da bandeira foi exibida durante a transmissão da partida no canal Fox Sports na última rodada do Campeonato Argentino. Na partida, o Vélez venceu o Arsenal de Sarandí por 4 a 0, fora de casa.

O lance lembrado pela torcida aconteceu na partida entre Flamengo e Vélez Sarsfield, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Próximo do fim do jogo, Edmundo tentou driblar Flavio Zandoná, que deixou o cotovelo e recebeu um tapa no rosto como resposta. A reação do argentino foi dar um soco no ex-atleta do Flamengo. Em seguida, Romário entrou na briga e uma confusão generalizada no estádio.

Após o jogo, Edmundo comentou a agressão. A partida acabou com vitória de 3 a 0 para o Flamengo. "O importante é que a gente vai continuar na competição e ele, não", disse.

Nesta quarta-feira, o Flamengo decide novamente a Supercopa da Libertadores. Depois do empate por 2 a 2 diante do Independiente del Valle, o time carioca precisa vencer a partida no Maracanã para conquistar o terceiro título da temporada.