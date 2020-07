Organizada do Porto rejeita apoio de flamenguistas: 'aqui é Vasco, p...'

Após o anúncio de que o técnico Jorge Jesus sairia do Flamengo para voltar ao Benfica, alguns torcedores rubro-negros direcionaram sua raiva ao clube português, realizando ofensas na redes social e afirmando que o Porto, rival do clube de Lisboa, era o maior time de Portugal. No entanto, os torcedores do Porto não pareceram desejar esse apoio repentino.

Fernando Madureira, presidente da torcida organizada Super Dragões, usou as redes sociais para deixar isso claro. "Aqui não há Flamengo nenhum. Os Super Dragões estão fechados com a Força Jovem do Vasco e a Força Jovem está fechada com os Super Dragões", afirmou.

"Aqui é Vasco, p...", completou, publicando fotos da torcida do Porto com bandeiras da Força Jovem, a principal torcida organizada do Vasco, arquirrival do Flamengo.

O apoio ao Porto não foi a única reação dos torcedores flamenguistas nas redes sociais. Outra atitude muito peculiar foi a de responder as postagens feitas pelo Benfica com fotos do ex-jogador Vampeta nu.

Jorge Jesus volta ao Benfica após cinco anos fora do clube, que comandou entre 2009 e 2015. No Flamengo, Jesus ficou por um ano e um mês, período no qual foi campeão carioca, brasileiro, da Libertadores, da Recopa Su-Americana e da Supercopa do Brasil.