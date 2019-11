Torcida repercute demissão de técnico do Corinthians nas redes sociais

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 1 no último domingo, no Maracanã, e o técnico Fábio Carille foi demitido do cargo. O alvinegro está há oito rodadas sem vencer e o treinador não resistiu ao sofrer goleada do líder do Brasileirão.

Nas redes sociais os torcedores repercutiram a saída do técnico corintiano. "É nítido que após a eliminação da Copa Sul-Americana, o time do Corinthians "encerrou" sua temporada. Essa postura, aliada aos erros de Carille, certamente favorecem para os resultados ridículos do time", postou um torcedor.

É nítido que após a eliminação da Copa Sulamericana, o time do Corinthians "encerrou" sua temporada. Essa postura, aliada aos erros de Carille, certamente favorecem para os resultados ridículos do time. — pedro (@corinthiaxno) November 4, 2019

O técnico que o Corinthians precisa... pic.twitter.com/G6d84W8ZvJ — O fiel mosqueteiro (@ofm_oficial) November 3, 2019

devo ter sido a única pessoa que não ficou triste com a saída do carille ele fez uma linda história aqui mas já não aguentava mais — mah (@prxttypoison) November 4, 2019

Carille foi o primeiro da fila! E aí? Quem mais deveria sair?#falafiel #VaiCorinthians — Loucas Por Ti (@_loucasporti) November 4, 2019

Alguns torcedores também brincaram sobre quem gostariam de ver no comando do alvinegro.

Eu se o Tite for demitido da Seleção / Eu lembrando que o Corinthians tá sem técnico pic.twitter.com/cnKSCol5DI — Gabriele Lima (@GabizLima) November 4, 2019

Carille deixa o clube em sua segunda passagem. Neste ano, foram 70 jogos, sendo 27 vitórias, 25 empates e 18 derrotas. No total, o técnico tem 183 jogos, sendo 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas. Na primeira passagem, o treinador conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Paulistão de 2017 e 18. No meio do ano passado, ele deixou o clube e foi trabalhar na Arábia Saudita.