Totens de torcedores do São Paulo 'presenciaram' classificação do Corinthians

“Torcedores” do São Paulo “assistiram” à classificação do Corinthians para as semifinais do Campeonato Paulista de dentro do Morumbi. Isso porque os totens que simulam a torcida tricolor, instalados para a partida do São Paulo contra o Mirassol, no dia anterior, permaneceram nas cadeiras do estádio.

A situação inusitada viralizou nas redes sociais. Alguns torcedores do Corinthians não deixaram de provocar os adversários, já que os totens “presenciaram” a eliminação do São Paulo e a classificação do rival alvinegro.

“Imagine a felicidade de quem pagou um totem no Morumbi pra ver o São Paulo ser eliminado pelo Mirassol e o Corinthians classificar no dia seguinte”, escreveu um torcedor, no Twitter.

Houve também quem ficasse irritado com a gestão da diretoria tricolor, que não se preocupou em remover os “torcedores” do Morumbi. “As fotos (totem) dos São-Paulinos seguem no Morumbi. Estão assistindo ao jogo do Corinthians, que o São Paulo classificou. E a provável classificação do rival, dentro da nossa casa. Leco, Raí e Pássaro administram o São Paulo como se fosse uma lojinha de R$ 1,99. Piores da elite!”, escreveu um são-paulino, também no Twitter.

Os torcedores comuns que optaram por terem suas representações dentro do estádio pagaram R$ 109. Já os sócios-torcedores tiveram desconto e tiveram que desembolsar R$ 79 pelo item. A aquisição de totens ficará disponível até o dia 1ª de dezembro.